Актера Театра на Таганке задержали с наркотиками в Москве

Фото: Самолыго Юрий/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ему может грозить до трех лет тюрьмы.

Актера Театра на Таганке, известного игрой в фильме «Аджика», Дмитрия Трусова задержали с запрещенными веществами в столице. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Произошло это накануне, 16 марта, на Улице 1905 года. Правоохранители остановили автомобиль, в котором находился артист. При обыске у него обнаружили сверток, предположительно, с наркотиками.

Вещество, было изъято и направлено на исследование. Согласно справке об исследовании, вещество содержит наркотик.

Как отметил источник, уже начата проверка, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что Актрису Рамилю Искандер приговорили к тюремному сроку по делу о наркотиках.

По некоторым данным, Искандер выдал полиции ее же дилер — 32-летний житель Пензы, задержанный ранее. На допросе он раскрыл имена своих клиентов, в числе которых оказалась 46-летняя актриса Российского государственного академического молодежного театра. Сама Искандер свою вину отрицала.