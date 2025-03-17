Блогеру Лерчек продлили домашний арест

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Чекалина сама лично на заседание в суд не явилась.

Блогера Валерию Чекалину, известную под псевдонимом Лерчек, суд оставил под домашним арестом. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Чекалина подавала жалобу на меру пресечения в виде домашнего ареста. Знаменитость хотела сменить его на запрет определенных действий. Суд отказал в удовлетворении просьбы.

Самой Валерии на заседании не было. Ее защитники заявили, что следователь запретил блогеру посещать медицинские учреждения. Кроме того, Чекалина хотела бы иметь возможность общаться с близкими людьми, например, с матерью, и заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы иметь доход.

Судья заметил, что если Лерчек запрещают посещать врачей, то нужно подавать жалобу на следователя, а не на смену меры пресечения. Однако в документах подтверждение того, что знаменитости требовалась помощь медиков, зафиксировано не было, также, как и ни одного следственного действия за все время ареста блогера.

Экс-супругу Лерчека Артему Чекалену также было отказано в смене меры пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.

Чекалены и их партер по бизнесу обвиняются в незаконном вывозе из России более 250 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Чекалины развелись из-за измены Лерчек с танцором.