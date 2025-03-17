Третий на подходе? Певица Рианна не в силах скрыть округлившийся живот

Фото: www.globallookpress.com/Fred Duval

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У знаменитости двое детей, но она всегда говорила, что хочет родить больше.

Певица Рианна может быть беременна в третий раз. Она появилась на публике в прозрачной юбке с разрезом до бедра, но живот прикрыла под объемной курткой. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Поклонники подозревают, что знаменитость снова в положении. Дело в том, что в последнее время звезда предпочитает выходить в свет в мешковатой одежде. Однако даже это не способно скрыть округлившийся живот, который фанаты то и дело замечают на каждой фотографии.

Другой причиной для подобных слухов стало то, что Рианна давно не дает крупных концертов, ограничиваясь единичными выступлениями. Тем более певица неоднократно говорила, что она хочет третьего ребенка. Сейчас у нее с возлюбленным рэпером Ракимом Майерсом двое детей.

Первенца назвали необычным именем RZA в честь лидера группы Wu-Tang Clan рэпера RZA. Он появился на свет в мае 2022-го года. А второго малыша зовут Райот Роуз. Однако Рианна признавалась, что в планах у нее родить дочку.

К слову, аналогичные предположения у фанатов были в 2024 году. Тогда она появилась на собственной вечеринке в облегающем карамельном платье, которое подчеркивало заметные изменения в фигуре. Также одна из гостей, фотографируясь с Рианной, мило обнимала знаменитость на живот.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что блогер Карина Каспарянц родила второго ребенка.