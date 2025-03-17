Как сохранить мужское здоровье? Диетолог о пяти важных продуктах в рационе

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Правильная диета поможет поддерживать уровень тестостерона, укрепить сердце и иммунитет, а также снизить риск возникновения возрастных заболеваний.

Правильное питание играет ключевую роль в поддержании мужского здоровья, особенно в условиях стресса и возрастных изменений. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Елена Хохлова в беседе с Life.ru назвала пять продуктов, которые особенно полезны для мужчин.

Стоит добавить в свой рацион тыквенные семечки. Они богаты цинком, который отвечает за уровень тестостерона и здоровье предстательной железы. Регулярное употребление этого продукта помогает поддерживать гормональный баланс и предотвращает развитие заболеваний.

Немаловажно и употребление в пищу жирной рыбы. Лосось, скумбрия и другая жирная рыба содержат омега-3 жирные кислоты, которые уменьшают воспаления, защищают сердце, нормализуют давление и улучшают работу мозга. Витамин D, содержащийся в рыбе, также помогает поддерживать гормональный баланс и укрепляет кости.

Не стоит пренебрегать томатами. Они богаты ликопином — мощным антиоксидантом, который снижает риск рака простаты и улучшает работу сердца. Ликопин лучше усваивается из термически обработанных помидоров. Также томаты содержат витамин C и калий, которые поддерживают иммунитет и нормальное артериальное давление.

Также в список диетолога вошли орехи кешью и брокколи. Кешью являются ценным источником цинка, магния и полезных жиров. Эти орехи помогают поддерживать уровень тестостерона, бороться со стрессом и сохранять работоспособность в течение дня.

Брокколи же в свою очередь содержат сульфорафан — вещество с мощными антиоксидантными свойствами. Этот овощ защищает клетки, уменьшает воспалительные процессы и укрепляет иммунную систему.

«Правильный рацион, включающий перечисленные продукты, поможет мужчинам оставаться энергичными, поддерживать здоровье сердца и репродуктивную функцию», — заключила Хохлова.

Ранее эксперты также рекомендовали мужчинам добавить в рацион зелень, бобовые, мясо и морепродукты для поддержания уровня тестостерона и общего здоровья. Сбалансированное питание, наряду с правильным образом жизни, является ключом к долголетию и хорошему самочувствию.

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