Развод отменяется? Алекса прокомментировала свой скандальный пост о муже

Фото: Instagram*/aleksa___official

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Накануне публикация знаменитости наделала много шума среди поклонников и журналистов.

Певица Алекса (Александра Чвикова) оказалась в центре скандала после того, как в ее аккаунте появился пост о разводе с фитнес-тренером Вячеславом Дайчевым. Как рассказали 7Дней.ru, накануне она опубликовала свадебное фото, подписав его словами благодарности мужу за дочь, но отметив, что они с супругом теперь пойдут разными дорогами.

Однако позже Алекса заявила, что ее аккаунт был взломан, а пост о разводе — фейк.

«Увидела новости, сама удивлена была про развод. Меня взломали, сожалею, что многих ввели в заблуждение. Все хорошо, иначе и быть не могло», — объяснила певица.

Несмотря на ее заявление, многие поклонники остались скептически настроенными. В комментариях Алексе напомнили, что она сама когда-то увела Дайчева из семьи, и предположили, что в их отношениях все же есть проблемы.

Ранее бывшая жена Дайчева, Александра Сивкова, также высказалась в социальных сетях, намекая на то, что Алекса и возлюбленный столкнулись с последствиями своих поступков.

«Как ощущается жизнь, когда вместо того, чтобы сказать: „Я люблю тебя и прощаю“, ты говоришь: „Да пошел ты. Надо было раньше думать, как ты ко мне относишься“», — написала Сивкова, хотя позже удалила этот пост.

Ситуация с Алексой и Дайчевым продолжает вызывать интерес у публики. Поклонники гадают, действительно ли их отношения стабильны или развода все же не избежать. Пока певица настаивает на том, что все в порядке, но сомнения остаются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Мари Краймбрери и Дава поженились.

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