Сенсационная находка: неизвестная картина Васнецова обрела нового владельца
Неизвестная картина Васнецова обрела нового владельца
Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru
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Шедевр, долгое время приписываемый другим художникам, ушел с молотка за 135 миллионов рублей.
Сенсация в мире искусства! С молотка ушла ранее неизвестная картина Виктора Васнецова «Богомольцы».
Ее купил частный коллекционер за 135 миллионов рублей.
Работу без подписи обнаружили более 20 лет назад. Ее приписывали Илье Репину, Василию Поленову и другим знаменитым художникам.
Подлинное имя автора установили специалисты Русского музея. Работа оказалась утерянным произведением раннего периода творчества мастера.
До конца месяца картина «Богомольцы» будет находиться на экспозиции, а затем ее отправят новому владельцу.