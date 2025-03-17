Вестники весны: грачи вернулись в Москву после зимовки

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Орнитологи заметили птиц на природных территориях столицы.

Орнитологи столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды заметили грачей на природных территориях города — в парке «Яуза» и Южном Тушине. Об этом пишет официальный портал Правительства Москвы и мэра Сергея Собянина.

Традиционно эти птицы первыми прилетают в Москву после зимовки, которую они проводят в южных регионах. Массовое возвращение пернатых вестников весны начнется ближе к апрелю.

Известная картина художника Алексея Саврасова «Грачи прилетели» прочно закрепила в сознании горожан связь между наступлением весны и возвращением этих птиц в места обитания. Но как отличить грача от пернатых сородичей, например от ворона и черной вороны?

Во-первых, грач — довольно крупная птица полностью черного цвета с металлическим отливом. Важный признак — характерный клюв. Он светлый, почти белый, довольно длинный, узкий и заостренный. Грач добывает пищу, раскапывая землю, поэтому кожа вокруг клюва остается без перьев, образуя белое кольцо. В силуэте птицы тоже есть особенности. За счет боковых перьев выше лап у нее образуются характерные штанишки.

Во-вторых, грачей можно вычислить по их поведению. Это стайные птицы. Именно такую стаю, собравшуюся на ветках берез, и изобразил Алексей Саврасов на своем полотне. Встретить грачей можно на открытых территориях, опушках вблизи рек, а также в больших городских парках. Эти пернатые не боятся людей, комфортно себя чувствуют в компании голубей и ворон.

Грачи практически всеядны, но предпочитают белковый рацион: питаются червями, жуками, личинками насекомых, которых добывают в земле. Птицы могут играть роль хищников, защищая поля от мышей. Не откажутся грачи от ракообразных и лягушек. Кроме того, они могут склевать посеянное зерно на полях, где ищут себе живой корм.

Грачи считаются одними из самых сообразительных пернатых. Чтобы добыть себе еду, они могут использовать веточки. Эти птицы очень коммуникабельны, играют, учатся и охотно перенимают полезные навыки друг у друга. В их стае существует иерархия: все слушаются вожака. Примечательно, что грачи образуют пары на всю жизнь. Ухаживая за самкой, самец приносит ей угощенье, а о вылупившихся птенцах заботятся оба родителя.

Союз охраны птиц России объявил грача птицей 2025 года.