Трамп рассказал, когда планирует провести разговор с Путиным
Rеutеrs: Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным 18 марта
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Фото: J. Scott Applewhite/AP/ТАСС
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Лидеры России и США могут провести беседу 18 марта.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении поговорить с лидером России Владимиром Путиным 18 марта. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
Ранее 5-tv.ru писал, что американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор.