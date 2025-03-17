Трамп рассказал, когда планирует провести разговор с Путиным

Rеutеrs: Трамп заявил, что планирует провести разговор с Путиным 18 марта

Фото: J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

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Лидеры России и США могут провести беседу 18 марта.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении поговорить с лидером России Владимиром Путиным 18 марта. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский госсекретарь Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор.