Трамп опубликовал высмеивающий Байдена мем

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

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Президент обыграл утверждение администрации о том, что документы с подписью были заверены с помощью машинки для автографов.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social мем, высмеивающий бывшего президента США Джо Байдена.

Действующая администрация президента утверждает, что многие документы с подписью Байдена были заверены с помощью машинки для автографов. Если это правда, выходит так, что страной руководил не президент, а устройство для проставления подписей. Именно это и обыграл Трамп в своей публикации.

Он выложил изображение стены, на которой висит три картины. На первой — официальный портрет Трампа в период его первого президентского срока. На третьей — портрет Трампа в настоящий срок. А между ними — фото машинки для автографов, которая оставляет на листе бумаги подпись экс-президента Джо Байдена.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дональд Трамп допустил наступление шатдауна в США в скором времени. Ответственность за последствия президент страны возложил на Демократическую партию. Трамп отметил, что все же ждет от нее поддержки законопроекта о продолжении работы правительства в Сенате.