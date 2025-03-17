Опытный образец SJ-100 с российскими двигателями ПД-8 совершил первый полет

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Он пробыл в воздухе около 40 минут.

Самолет «Суперджет» (SJ-100) с отечественными двигателями ПД-8 совершил свой первый полет. Об этом сообщили представители Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) («Ростех»).

«Опытный образец самолета „Суперджет“ совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре и ознаменовал начало летных испытаний ПД-8 в составе Суперджета», — сказано в сообщении.

Уточняется, что самолет пробыл в воздухе около 40 минут. За это время он достиг скорости в 500 км/ч и высоты в 3000 метров. Силовая установка с двигателями ПД-8 работала стабильно.

«Самолет с силовой установкой ПД-8 присоединился к летным испытаниям — это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии „Суперджета“. Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях», — заявил Первый заместитель Председателя Правительства РФ Денис Мантуров.

Первый полет на отечественных двигателях был осуществлен с использованием опытного образца «Суперджета». Он был произведен в 2018 году. Двигатель ПД-8 тягой восемь тонн был создан с применением новейших российских материалов и продвинутых технологий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Ростех» представил двигатель ПД-8 для лайнера SJ-100 на выставке НАИС.