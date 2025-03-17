Четверо украинских боевиков признали вину за нападение на Суджу

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

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Осужденные служили в 61-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

Четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины, осужденных за нападение на Суджу в Курской области, признали свою вину. Об этом сообщается в материалах дела, которые оказались в распоряжении ТАСС.

Среди осужденных — Владимир Одноочко, Александр Плаксивый, Сергей Погромский и Николай Тяжкороб. Они все проходили службу в 61-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, специализировавшейся на запуске дронов на территории России. В документах дела указано, что после окружения военнослужащие сдались в плен добровольно.

Прокурор запросил для каждого из них наказание в виде 19-ти лет лишения свободы. По данным следствия, в начале августа 2024 года они в составе колонны бронетранспортеров вторглись на территорию Курской области и участвовали в блокировании Суджи, после чего были задержаны и до вынесения приговора содержались под стражей.

До этого 14 марта Второй Западный окружной военный суд приговорил Одноочко, Погромского и Тяжкороба к 16-ти годам лишения свободы, а Плаксивого — к 15 годам. Все четверо первые три года проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства ВСУ жителей Суджи.