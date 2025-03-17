Урожай к концу года: бананы в промышленных масштабах начнут выращивать в Сочи

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Попытки уже были, а как в этот раз?

Отечественные аграрии бросают вызов природе. Сразу в нескольких регионах страны появились экспериментальные банановые плантации, которые уже дали первый урожай. Но главный вопрос — смогут ли российские бананы, выращенные в высокотехнологичных теплицах, конкурировать с зарубежными по цене и масштабу? Или надпись «сделано в Сочи» так и останется лишь экзотической строкой на этикетке? В перспективах эксперимента разбирался корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

«Это наш банан, ему пять лет», — рассказывает специалист.

О том, что и в России могут бананы расти, никто из экспертов никогда не сомневался, особенно учитывая популярность желтого фрукта. За год среднестатистический житель России съедает десять килограммов бананов в год. Вся страна — почти полтора миллиона тонн. Поэтому неудивительно, что даже в Министерстве сельского хозяйства предложения наших фермеров о готовности выращивать бананы восприняли максимально серьезно. Попытки уже есть, но никто не дотянул до товарных масштабов. Например, урожай ждут в университете в Твери.

«Вот это наши бананы, не самая большая гроздь. В наших условиях мы получаем с одного побега до 30 и более килограммов грозди бананов», — рассказал сотрудник Ботанического сада Тверского государственного университета Юрий Наумцев.

Главный вопрос — в каких масштабах их можно будет выращивать и будет ли выгодно заменить этикетку с надписью «Эквадор» этикеткой с надписью «выращено в Сочи», например.

Самая большая плантация по выращиванию бананов в Сочи, да и во всей России может появиться на улице с говорящим названием Банановая. Очень скоро экзотический фрукт отсюда может отправиться по всей России. На этом участке планируют создать огромную экспериментальную теплицу, где хотят вырастить вполне съедобные бананы. Но для начала найдут подходящий для нашего климата сорт.

— Экспериментальный участок, то есть в дальнейшем их может появиться еще какое-то количество?

— Да, конечно, у нас достаточно земли для этого. Возможно, не только бананы будут расти, — объяснила управляющий директор Натали Стороженко.

Сейчас ключевым поставщиком бананов в Россию является Эквадор — на него приходится 95% объема поставок. Из банановой республики грозди идут морем прямиком в Санкт-Петербург. Перевозка занимает около четырех-пяти недель. Затем из порта еще зеленые плоды развозят по всей России. Срок хранения эквадорских бананов составляет около двух месяцев.

«В 2024 году, по данным официальной статистики, стоимость бананов на российском рынке колебалась от 140 до 160 рублей. Поэтому если затраты производителей в России будут гораздо выше, чем стоимость эквадорских бананов, то такой продукт будет не востребован у покупателей», — предупредила доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова.

Владельцы теплиц окончательную стоимость выращенного в России фрукта не озвучивают, но уверены, что он будет конкурентоспособным.

«Мы обеспечим всех жителей здоровым российским питанием города Сочи. И те 8–10 миллионов, которые приезжают, у них появится возможность в период отдыха питаться этими плодами», — полагает гендиректор АНО «Академия развития субтропического сельского хозяйства» Андрей Платонов

Скептики считают, что без поддержки государства такому амбициозному проекту не выжить, ведь плоды с отечественных пальм могут оказаться слишком дороги в выращивании.

«Вырастить сам банан несложно, но в промышленных масштабах, чтобы это было окупаемо, чтобы мы получали 300 центнеров с гектара, для этого, конечно, нужны капитальные вложения: и материальные, и ресурсы земельные», — отметила ведущий сотрудник Субтропического научного центра РАН Раиса Кулян.

Для промышленного выращивания бананов, утверждают сочинские аграрии, необходимо не меньше 35 тысяч квадратных метров. Впрочем, на бананах фермеры не зацикливаются. В планах растить и другие субтропические культуры, чтобы и их тоже можно было увидеть на рынке или самому вырастить у себя дома, пусть даже в цветочном горшке.