Размер имеет значение: раскрыт секрет плодородных грядок

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Для богатого урожая необходимо сохранение разных уровней почвы на вашем огороде.

Формирования грядок — путь к плодородию вашего огорода. О правильной подготовке земли в беседе с Life.ru рассказал председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.

Эффективным периодом для создания грядок во многих регионах страны является весна, поскольку к этому времени земля прогревается, а заморозки минут. Несмотря на климатические условия, в южных регионах работать с землей можно и осенью, чтобы после зимы моментально приступать к посадке.

На тип грядок влияет почва и климат участка. Тяжелая глинистая земля станет отличным местом для высоких грядок, которые обеспечат должный дренаж.

«Широкие грядки (около 120 см) удобны для посадки нескольких рядов растений и позволяют эффективно использовать пространство. Узкие грядки (около 45 см) подходят для выращивания культур, требующих частого ухода, таких как зелень и овощи», — отметил Чаплин.

Плодородие высаженных растений напрямую зависит от многослойного состава грядок, который напоминает пирог. В нижнем слое должны располагаться грубые органические материалы — ветки, кора, опилки, которые создадут аэрацию. Второй снизу уровень для мелкой органики — травы, листьев, соломы, служащих источниками углерода. Предпоследний слой — это компост или перегной с питательными веществами. Самый верхний слой — плодородная почва или особая смесь. Для кислых почв, по словам эксперта, желательно добавлять известь или доломитовую муку, тогда как для песчаных подойдут глина или компост, чтобы сохранять влагу.

«Количество слоев в грядке зависит от ее типа и глубины. В высоких грядках рекомендуется делать не менее четырех слоев, чтобы обеспечить хороший дренаж и достаточное количество питательных веществ. В обычных грядках можно обойтись тремя слоями: дренажным, органическим и плодородным», — рассказал Чаплин.

К тому же депутат пояснил, что формирование грядок — постоянный процесс с ежегодным обновлением верхнего слоя и корректировкой состава почвы.

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