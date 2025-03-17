Делегация российского Совфеда во главе с Матвиенко провела переговоры в Баку

Фото, видео: 5-tv.ru

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В рамках беседы выделили партнерство в сфере образования, науки, соцполитики и экономики.

Культурное и гуманитарное взаимодействие России и Азербайджана обсуждают в Баку. В Республику с официальным визитом прибыла делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко.

Сразу по прилете спикер отправилась на встречу с первым вице-премьером страны Мехрибан Алиевой. На переговорах выделили партнерство в сфере образования, науки, соцполитики и экономики. А еще в программе визита у Матвиенко встречи с руководством и парламентариями Азербайджана.