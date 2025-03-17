Неудобный вопрос: как журналист «Известий» попал в немилость израильского МИД

Фото, видео: DUMITRU DORU/ТАСС; 5-tv.ru

Никита Кулюхин оказался в центре скандала после того, как задал вопрос министру иностранных дел Израиля о героизации нацистов на Украине.

Министерство иностранных дел Израиля обвинило корреспондента «Известий» Никиту Кулюхина в «кремлевской пропаганде» после его вопроса главе ведомства.

Журналист поинтересовался, почему Тель-Авив не осуждает героизацию Киевом пособников нацистов, включая Степана Бандеру. Неудобный вопрос поставил израильского министра Гидеона Моше Саара в тупик. Тот ответил, что не в курсе проблемы, но пообещал разобраться. В итоге спустя несколько дней Кулюхина исключили из пресс-групп, а израильские средства массовой информации устроили настоящую травлю нашего коллеги.

Подробности произошедшего рассказал корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Конспирология или паранойя? Израильский журнал Seventh Eye решил выдать справедливый вопрос корреспондента «Известий» Никиты Кулюхина про украинский нацизм за «кремлевскую пропаганду». Якобы своим вопросом журналист загнал главу МИД Израиля Саара в ловушку.

«Кулюхин, представившись „внештатным журналистом“, воспользовался возможностью, чтобы спросить, почему Саар не осуждает то, что было определено как „прославление“ нацистских военных преступников на Украине… Ложное отвлечение, которое игнорирует тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский является евреем», — пишет издание.

«Он настолько запутался или был удивлен, что он даже не понял, что я его спрашиваю. И даже когда я заново все объяснил, все равно министр почему-то сказал, что он этого не знает. Но все израильтяне, кроме него, мне кажется, примерно это знают», — указал Кулюхин.

Есть и кадры с той самой пресс-конференции, и вопрос Никиты Кулюхина. Его действительно распространили некоторые мировые СМИ. Но чтобы узнать, что в Киеве есть улицы одиозного Бандеры и других участников кровавых преступлений организации украинских националистов, достаточно взглянуть на городскую карту.

«Они переименовали улицы, даже бульвар к Бабьему Яру в честь Бандеры. А еще они сносят памятники Красной армии и ставят вместо этого памятники Бандере и Шухевичу. И Израиль про это годами ничего не говорит. Что вы думаете об этом?» — спросил Кулюхин министра иностранных дел Израиля.

«Во-первых, я об этом не знал. Я проверю это. Если будет необходимость, мы опубликуем осуждение. Я думаю, что у нас есть обязательства помнить холокост. У нас есть обязательства бороться с антисемитизмом, феноменом неонацизма, отрицанием холокоста. И это очень важно для нас, поэтому я поручу это проверить», — ответил Гидеон Саар.

Никиту Кулюхина израильское издание, где вышла статья, обвинило в антиукраинской пропаганде. Но досталось и министерству. Автор статьи пенял на то, что там позволили использовать пресс-конференцию как пропагандистский плацдарм.

«Министерству иностранных дел Израиля следовало бы отреагировать на вопрос израильского корреспондента, потому что неоспоримо, что на Украине правительство — националисты и сами поддерживают этих неонацистов. Просто надо было ответить, но есть вопросы, может быть, геополитические, из-за которых им неудобно брать на себя эту ответственность», — считает зампредседателя федерации журналистов Перу Рикардо Серра.

Свою фантазию журналист «Седьмого глаза» ограничивать не стал. Итамар Баз раньше назвал себя рок-репортером, теперь позиционирует как расследователь. Но здесь то ли собирать факты было некогда, то ли ничего не нашел. Однако, это не помешало ему написать, что Никита Кулюхин, якобы проводил тайную компанию по распространению пропаганды в международных СМИ. А действовал от имени загадочной журналисткой организации из Москвы.

«Формат кампании Кулюхина — интервью с израильскими исследователями и общественными деятелями, проведенные таким образом, чтобы подчеркнуть позиции, созвучные российским интересам, — очень напоминает формат, использованный в операции «Двойник», — написал журналист Итамар Баз.

МИД Израиля запретил Кулюхину посещать пресс-конференции. Кроме того, его исключили из группы, которую в соцсетях ведут представители МИД. Предлог, по словам Кулюхина, был абсолютно надуман.

«Официально мне не сказали, по какой причине меня отстранили. Мне кажется, что это из-за вопроса, который не понравился министру. А какой был вопрос? Я спросил обычный вопрос, который многих израильтян очень задевает. Это почему-то очень смутило министра иностранных дел», — рассказал журналист.

То, что нацизм на Украине в Тель-Авиве упорно стараются не замечать — секрет Полишинеля. В 2022 году журналист израильского издания The Jerusalem Post Звика Клейн опубликовал фото боевика ВСУ еврейского происхождения со свастикой на рюкзаке в соцсетях и спровоцировал скандал.

«Это кажется невероятным, неслыханным, что правительство Израиля отрицает прославление нацизма, который распространен по всей западной части Украины. Они не могут не понимать этого», — отметил зампредседателя федерации журналистов Перу Рикардо Серра.

Израильские власти о преступлениях украинских нацистов против евреев в последний раз напоминали киевскому режиму, судя по всему, еще в далеком 2016 году. Тогда президент Израиля Реувен Ривлин выступал в Верховной раде Украины, где вспомнил, что около 1,5 миллионов евреев было убито на территории современной Украины во время Второй мировой войны в Бабьем Яру и других местах. Тогда это тоже был смелый шаг, зная, сколько украинских олигархов имеют еврейские корни.

«Мы знаем, что Бандера и ультранационалисты сотрудничали с нацистами, убивавшими, в частности, во время Холокоста, когда было убито шесть миллионов евреев. И Бандера был ответственен за десятки, если не сотни тысяч смертей и евреев, и русских, и поляков», — заметил подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

Кстати, слова Ривлина в 2016 году критиковали и на Украине, и в Израиле. Мол, зачем было ворошить прошлое. Вот и теперь на вопрос нашего корреспондента глава МИД Израиля пока так и не ответил.