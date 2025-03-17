Фото, видео: www.globallookpress.com/The Presidential Office of Ukraine; 5-tv.ru

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Даже такая усиленная охота на призывников не решает катастрофическую нехватку живой силы в ВСУ.

На фоне колоссальных потерь киевский режим решил усилить мобилизацию. Каждый день в Сети появляются новые кадры с жестокими избиениями призывников? которых ловят прямо на улицах. Так, на камеру попало, как в Ровно сотрудники ТЦК набросились на очередную жертву, однако получили мощный отпор от местных жителей.

Однако даже такая усиленная охота на призывников не решает катастрофическую нехватку живой силы в ВСУ — особенно после провала в Курской области, где Украина потеряла почти 70 тысяч боевиков. На других участках фронта также гибнет множество всушников.