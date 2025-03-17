Политолог назвал отстранение журналиста Кулюхина противоречием свободе прессы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Собеседник отметил — на Украине продолжается установка памятников националистам.

Журналист «Известий» Никита Кулюхин был отстранен от посещений пресс-конференций главы израильского Министерства иностранных дел Гидеона Саара после вопроса о восхвалении на Украине лидера националистов Степана Бандеры. Ситуацию прокомментировал политолог и подполковник американской армии в отставке Эрл Расмуссен.

По его словам, отстранение Кулюхина противоречит основам, на которых был создан Израиль как демократическое государство.

«Это противоречит свободе прессы, свободе слова, противоречит всей философии того, почему мы создали Израиль на Ближнем Востоке как демократический институт», — подчеркнул он.

Расмуссен также выразил обеспокоенность тем, что на Украине продолжается переименование улиц и установка памятников в честь Бандеры и других националистов, что, по его мнению, требует реакции со стороны Израиля. Он добавил, что МИД Израиля должен был действовать более профессионально и подать жалобу правительству Украины.

Инцидент произошел на пресс-конференции 4 марта, когда Кулюхин задал вопрос о восхвалении пособников нацистов, на что Саар ответил, что не был осведомлен о проблеме. После этого, 16 марта, Кулюхину запретили посещать пресс-конференции Саара из-за опасений международного скандала.

Яков Кедми, бывший глава израильской спецслужбы «Натив», также раскритиковал отстранение журналиста, заявив, что это противоречит принципам, на которых построен Израиль. В свою очередь, зампред федерации журналистов Перу Рикардо Санчес Серра отметил, что отрицание поддержки неонацизма на Украине вредит имиджу еврейского государства.

Ранее, писал 5-tv.ru, журналист «Известий» заявил о боязни МИД Израиля правды о неонацизме на Украине.