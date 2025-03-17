Генералу Попову заменили домашний арест на СИЗО из-за перекура

«Ъ»: одним из оснований для перевода генерала Попова в СИЗО стал перекур

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

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Юрист подал жалобу на ужесточивший меру пресечения суд.

Арест бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в многомиллионном хищении, ужесточили с домашнего до отбывания в СИЗО, пишет «Коммерсант».

В качестве аргумента для перевода Попова в СИЗО прокурор сослался на нарушение запрета на общение с предполагаемым сообщником и таким же подсудимым — предпринимателем Сергеем Моисеевым. Со слов стороны обвинения, контакт состоялся на крыльце гарнизонного суда — за перекуром. В подтверждение сказанному прокурор попросил суд продемонстрировать видеозапись с камер наблюдения, и ему это позволил Тамбовский гарнизонной военный суд.

Адвокат обвиняемого Сергей Буйновский считает, что судья таким образом поучаствовал в несанкционированных оперативно-розыскных мероприятиях. Защитник указал, что кадры нельзя было применить как доказательства, так как у них не определен процессуальный статус. К тому же видеозаписи не сопровождались звуком.

«Там было видно, что оба находятся возле суда, но говорят ли они, а главное, о чем, было неясно», — пояснил Буйновский.

Юрист подал жалобу в вышестоящую судебную инстанцию, где указал, что суд «пошел на поводу» у обвинения, использовав материалы, которые нельзя было приобщить к делу. Также адвокат добавил, что Моисеев уже признал вину, а генерал — нет, поэтому о согласовании с другим подсудимым не может идти речи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд отпустил генерала Попова из СИЗО под домашний арест.