Захарова: желание Британии украсть активы России связано с тягой к пиратству

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

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Дипломат привела в пример известного мореплавателя и плантатора.

Намерение Великобритании выкрасть активы России исходит от давней традиции пиратства в Англии, ставшей «визитной карточкой» британской короны — rак и грабежи с убийствами. Так в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

До этого бывший британский премьер Риши Сунак призвал в кратчайшие сроки завладеть миллиардными российскими активами.

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль», — пояснила ассоциацию дипломат.

Как пример Захарова назвала пирата Генри Моргана, который «собрал настоящую эскадру и осуществлял нападения на Вест-Индию, грабил как корабли, так и прибрежные населенные пункты, захватил Панаму».

Представитель МИД РФ напомнила, что в итоге мореплаватель получил политическую должность.

«После ареста Моргана не наказали, а назначили вице-губернатором Ямайки», — отметила она.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Украина получила от Великобритании доходы, обеспеченные российскими активами.