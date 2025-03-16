Уиткофф: Россия и США обсуждают потенциальные договоренности по Черному морю

Уиткофф сообщил об обсуждении США и РФ договоренность по Черному морю

Фото: WILL OLIVER/EPA/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стороны, заинтересованные в мирном урегулировании конфликта на Украине, готовы сделать все необходимое ради достижения цели.

В рамках урегулирования конфликта на Украине Россия и США обсуждают потенциальную договоренность по Черному морю. Об этом телеканалу CBS News рассказал спецпосланник президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«Есть доступ к портам, есть потенциальное соглашение о Черном море», — заявил он.

Он отметил, что соглашение по прекращению огня включает в себя много тем для обсуждения. Среди них условия на поле боя и ядерный реактор, поставляющий электроэнергию на Украину. Спецпосланник добавил, что для мирного урегулирования конфликта заинтересованные стороны готовы сделать все от них зависящее.

Уиткофф рассказал, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс. В связи с этим Вашингтон надеется, что и грядущий телефонный разговор между Путиным и президентом США Дональдом Трампом пройдет успешно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Кремль готов выстраивать диалог с Белым домом. После визита Уиткоффа в Москву Трамп заявил, что переговоры прошли «хорошо и продуктивно».