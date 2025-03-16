«Неудобные вопросы»: журналист «Известий» о боязни МИД Израиля правды о неонацизме на Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Репортер собирается подать в израильский суд и будет требовать выплаты компенсации за клевету.

Журналист «Известий» Никита Кулюхин, которому ранее МИД Израиля запретил присутствовать на пресс-конференции главы ведомства Гидеона Саара из-за вопроса о националисте Степане Бандере, заявил в беседе с «Известиями», что ведомство пошло на такой шаг, опасаясь международного скандала.

«Израильский МИД не захочет больше мне давать в ближайшее время возможность задать министру иностранных дел вот эти вопросы, которые я задал до этого. Мне кажется, сейчас они не хотят на это отвечать из-за того, что они боятся, скорее всего, международного скандала», — отметил Кулюхин.

По словам журналиста, нынешнее правительство Израиля придерживается неправильной повестки.

«Израиль <…> политически не хочет создавать для себя проблем. То же самое было с Польшей, и вот сейчас с Украиной. <…> Поэтому, к сожалению, в Израиле не хотят эту тему трогать, и поэтому легче отстранить такого журналиста, который спрашивает неудобные вопросы», — добавил он.

Репортер планирует подать в израильский суд и будет требовать выплаты компенсации за клевету. Кулюхин отметил, что на брифинге Гидеона Саара отличился от коллег из других стран только тем, что «задал вопрос, который смутил министра иностранных дел».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Министерство иностранных дел Израиля ограничило работу журналисту «Известий» Никите Кулюхину после того, как на пресс-конференции он спросил главу МИД Израиля Гидеона Саара о восхвалении на Украине Степана Бандеры. Кулюхина отстранили от участия в регулярных пресс-конференциях Саара, а также исключили его из группы журналистов, которую ведут представители израильского МИД. Об этом сообщил журнал The Seventh Eye со ссылкой на внешнеполитическое израильское ведомство.