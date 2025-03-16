Следком возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства ВСУ жителей Суджи

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Боевики не щадили мирное население Курской области.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело о теракте по факту убийства боевиками ВСУ восьми мирных жителей города Суджа в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления российского СК.

«Возбуждено уголовное дело в связи с совершением ВФУ террористического акта против мирного населения Курской области (ч. 3 ст. 205 УК РФ)», — гласит сообщение в официальном Telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, убийство неонацистскими боевиками мрных жителей происходили в августе 2024 года — незаконно вторгшиеся на территорию нашей страны диверсанты киевского режима были уличены в расстреле как минимум восьми гражданских, находившихся на временно окупированных землях Курской области.

Тела невинно пострадавших жителей Суджи были обнаружены после возвращения города под российский контроль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боевики Вооруженных сил Украины расстреливали мирных жителей, а трупы закапывали или сжигали, чтобы замести следы.