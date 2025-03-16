Подозреваемый в убийстве националиста Ганула* арестован на два месяца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Ему может грозить пожизненное заключение.

Подозреваемого в убийстве украинского неонациста Ганула* Сергея Шалаева арестовали до 12 мая. Об этом пишут СМИ Украины.

Мужчина, предполагаемо застреливший на одной из улиц Одессы украинского националиста Демьяна Ганула*, был доставлен в суд, где было вынесено решение о его аресте на два месяца. Во время заседания мужчина был одет в бронежилет и баллистический шлем. По предварительной информации, ему может грозить пожизненное заключение.

Убитый неонацист Ганул* был печально известен, как один из организаторов поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года, в котором погибло 48 человек, а также как руководитель силового крыла одесского отделения запрещенной в России националистической организации «Правый Сектор». Он также имел репутацию одного из самых жестоких борцов с уклонистами от принудительной мобилизации в ряды ВСУ — Ганул лично ловил, избивал и издевался над теми, кто пытался избежать отправки на фронт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийца Ганула* может быть родственником человека, который был принудительно мобилизован и погиб на фронте.

*Внесен в список террористов и экстремистов в Российской Федерации