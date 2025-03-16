Уиткрофф: в переговорах РФ и США по Украине сокращается дистанция

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Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе.

Дистанция в переговорах России и Соединенных Штатов по Украине сокращается, заявил спецпосланник американского президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

«Две стороны стали ближе, чем были ранее. Я полагаю, что президент Путин хочет окончания этого [конфликта]. <…> Никто не ожидал столь быстрого прогресса. Речь идет об очень сложной ситуации, но мы, несмотря на это, сокращаем разрыв между двумя сторонами», — заявил Уиткофф в эфире CNN.

Он также сообщил, что Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе. Уиткофф отметил, что встреча с главой России была позитивной, сосредоточенной на поиске решений по украинскому кризису. По его словам, президент США ожидает разрешения конфликта на Украине «в течение недель».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представители американской и российской сторон ведут диалог о возможном стратегическом сотрудничестве в будущем. Об этом журналистам рассказал помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

По словам помощника президента, Соединенные Штаты, в первую очередь, заинтересованы в завершении украинского конфликта. На данный момент этот вопрос остается приоритетным для Вашингтона, и представители страны четко обозначают свою позицию.