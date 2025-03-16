«Весь мир следит»: Непомнящий назвал причину спортивных побед Овечкина

Фото, видео: www.globallookpress.com/HC Dynamo Moscow; 5-tv.ru

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Овечкин уже побил рекорд Уэйна Гретцки по забитым шайбам за один месяц в НХЛ, а до исторического достижения ему осталось всего 8 голов.

Личностные качества хоккеиста Александра Овечкина позволили ему обновить рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщил в беседе с 5-tv.ru советский и российский тренер Валерий Непомнящий.

«Для того чтобы подняться вот на этот уровень, нужно быть неординарной личностью», — объяснил причину побед Овечкина эксперт.

Футбольный мэтр подчеркнул, что исключительно родительской поддержки и хорошей наследственности недостаточно. По его мнению, Овечкин сам стал направлять свой маршрут в нужную сторону, когда в 17 лет стал членом взрослой команды и вышел на лед.

«Его глаза тогда поражали. Три игрока, которые играли в национальной сборной в это время говорили, что он горел желанием. Он все впитывал. Значит, это способность к обучению, способность к тому, чтобы стать выше», — поделился тренер.

Непомнящий добавил, что поспособствовали становлению спортсмена и трудности, которые он преодолел, в том числе и критика со стороны американских болельщиков.

«Борьба с самим собой, борьба с сопротивлением, борьба со всеми. У него сильнейший характер», — охарактеризовал российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Овечкин обновил рекорд НХЛ.