887 шайб Овечкина: хоккеист рассказал о пути к рекорду Гретцки

Фото: Jeff McIntosh/ТАСС

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Россиянин продолжает приближаться к «вечной» отметке в 894 шайбы.

Александр Овечкин, легендарный нападающий «Вашингтон Кэпиталз», продолжает свой путь к рекорду Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в НХЛ. После того как Овечкин забросил свою 887-ю шайбу в матче против «Сан-Хосе», он рассказал, что ему нравится повышенное внимание, которое он получает на фоне приближения к историческому достижению. Его слова приводит пресс-служба команды на странице в соцсети X.

«Это здорово. Сейчас много людей смотрят, много внимания. Так что это довольно круто», — сказал Овечкин после игры.

Рекорд канацка Гретцки — 894 шайбы — уже давно считается «вечным», но Овечкин продолжает демонстрировать выдающуюся форму и уверенно приближается к этой отметке. Каждая его шайба вызывает все больше интереса у болельщиков и СМИ, что делает его выступления еще более зрелищными.

Овечкин, который уже является одним из самых результативных хоккеистов в истории НХЛ, продолжает радовать своих поклонников не только мастерством, но и харизмой. Его стремление к рекорду и умение справляться с давлением вызывают уважение как у болельщиков, так и у коллег по лиге.

Сейчас все взгляды прикованы к Овечкину, который может стать первым хоккеистом, преодолевшим рубеж в 900 шайб. Поклонники с нетерпением ждут, когда он достигнет исторического результата, а сам Овечкин продолжает наслаждаться процессом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чтоОвечкин побил рекорд Гретцки по забитым шайбам за месяц в НХЛ.