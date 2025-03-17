«Не должно быть»: PR-менеджер Эйдельштейна о слухах с розыском актера военкоматом

PR-менеджер Марка Эйдельштейна: первый раз слышу о его уклонении от службы

Фото, видео: CAROLINE BREHMAN/ТАСС; 5-tv.ru

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В сети появилась информация о том, что военный комиссариат Нижнего Новгорода разыскивает актера.

Актер Марк Эйдельштейн не может розыскиваться военным комиссариатом, так как учится в аспирантуре. Так PR-менеджер артиста Ольга Малаева в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru ответила на появившиеся в СМИ слухи.

«Марк учится в аспирантуре и у него не должно быть с этим проблем», — отметила представитель актера.

Пресс-служба Эйдельштейна также поделилась:

«Марк Эйдельштейн — аспирант филологического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. Сейчас, когда закончился наградной сезон, Марк приехал в родной Нижний Новгород — и мы уточним все детали по документам», — подготовили сотрудники официальный ответ.

По сообщениям журналистов разных изданий, военный комиссариат Нижнего Новгорода объявил о розыске актера Марка Эйдельштейна. Якобы артист, несмотря на достижение призывного возраста, до сих пор не отметился в военкомате.

Вместо этого Марк активно участвовал в мировых событиях: сначала он посетил церемонию вручения премии «Оскар», а затем стал амбассадором таких брендов, как Balenciaga, Loewe и Miu Miu на Неделе моды в Париже.

На всех мероприятиях актер появлялся в компании своего 18-летнего брата Матвея, что вызвало дополнительный интерес у публики. Дело в том, что парни похожи друг на друга, как заметили некоторые поклонники, как две капли воды.

Несмотря на мировой успех и контракт с Samsung Galaxy, Марк Эйдельштейн пока не планирует менять свои планы на ближайшее будущее. Вопрос, когда актер вернется в Россию, остается открытым.

Ранее 5-tv.ru рассказал о победителях церемонии вручения премии «Оскар» 2025 года.