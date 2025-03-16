«Сдавайте сессию вовремя»: Эйдельштейн ответил на слухи о розыске военным комиссариатом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Актеру уже 23 года, долг Родине он пока не отдал.

Актер Марк Эйдельштейн, завоевавший зрительскую любовь за роли в фильмах «Сто лет тому вперед» и «Анора», сообщил о том, что уже вернулся в родной для него Нижний Новгород, чтобы решить проблемы с учебой. Об этом юная знаменитость рассказал в своем видеообращении к фанатам, которое оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

После прошедшей недавно церемонии вручения премии «Оскар», где «Анора» удостоилась звания «Фильм года», Эйдельштейн, впервые за свои 23 года столкнувшийся со всемирной популярностью, долгое время не возвращался на родину, предпочтя вечеринки и встречи с другими знаменитостями. Однако в России у него осталось неоконченное высшее образование в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского, а также, как писал ряд Telegram-каналов, нерешенные вопросы с местным военным комиссариатом.

Сейчас актер не успел вовремя сдать сессию в вузе, из-за чего отправился на пересдачи.

«Я сейчас в родном Нижнем Новгороде, приехал увидеть семью. И сейчас иду в свой университет имени Лобачевского — ННГУ. Я очень благодарен за внимание. Пользуясь этим моментом, хочется обратиться к студентам: ребята, сдавайте сессию вовремя. Потому что у меня там были дела, я не досдал, а теперь хочется гулять, солнце, а я пошел учиться. Всем хорошей весны!», — рассказал Эйдельштейн в своем обращении.

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