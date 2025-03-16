Песков раскрыл детали поездки Путина в Курскую область

Фото: © РИА Новости/POOL

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У главы государства в день поездки предполагалась совершенно иная повестка из совещаний.

Логистическая и технологическая подготовки были проведены в штабе курской группировки Вооруженных сил (ВС) РФ в преддверии визита президента страны Владимира Путина. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Такие визиты, они не могут проходить без подготовки определенной, <…> но, в то же время, это достаточно оперативно принимаемое решение самим верховным главнокомандующим]», — прокомментировал он.

Также официальный представитель Кремля добавил, что у Владимира Путина в день визита в Курскую область были другие планы, касательно повестки из совещаний. Однако президент принял решение внести корректировки в график.

Глава РФ провел совещание в пункте управления группировкой несколькими днями ранее — 12 марта. В рамках визита начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов рассказал главе государства об успехах наших бойцов в регионе.