«Нездоровый знак»: в отношениях Бородиной и Сердюкова не все гладко

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; Instagram*/borodylia; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Известная телеведущая старается демонстрировать идиллию в отношениях с новым бойфрендом Николаем Сердюковым, но не все так гладко.

Ксения Бородина и Николай Сердюков, чьи отношения начались после шоу «Последний герой», активно делятся своей идиллией с подписчиками. Однако недавнее видео, опубликованное Бородиной в социальных сетях, вызвало бурное обсуждение среди поклонников. На кадрах видно, как Сердюков, не сумев повторить трюк с перешагиванием через швабру, легонько пнул Бородину ногой, когда она смеялась на полу.

«Меня одну смущают его толчки шваброй по Ксюше и попытки ее отпихнуть? Даже во время дурачества как-то странно это смотрится»,

«Затюкал нашу Ксюшу шваброй»,

«Вроде все безобидно, но его пинки под зад — нездоровый знак», — пишут подписчики.

Поклонники напомнили, что у Бородиной уже было два неудачных брака, и выразили опасения, что она может повторить ошибки в новых отношениях.

Несмотря на то, что Бородина старается показать счастливые моменты своей жизни, подписчики продолжают внимательно следить за ее отношениями с Сердюковым. Многие надеются, что ведущая сможет избежать повторения прошлых ошибок и найти настоящее счастье.

Тем временем бывший муж Бородиной, Курбан Омаров, надеется, что новые отношения отвлекут ее от публичных высказываний в адрес его новой семьи, в которой недавно родился ребенок.

Ранее 5-tv.ru рассказал об отношениях Бородиной со старшей дочерью.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ