Лавров и Рубио договорились продолжать восстанавливать связи между РФ и США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Инициатива к телефонному разговору поступила с американской стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио в ходе телефонного разговора обсудили аспекты реализации взаимопонимания, достигнутого на переговорах в Эр-Рияде. Об этом сообщили в МИД РФ.

«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Сергея Лаврова с Государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого американская сторона проинформировала о принятом решении приступить к военной операции против сил хуситов в регионе Красного моря», — говорится в сообщении.

Лавров заявил, что необходимо немедленно прекратить применение силы, а также вступить в политический диалог для прекращения кровопролития и нахождения решения в данной ситуации.

По время переговоров Лавров и Рубио также обсудили «конкретные аспекты реализации взаимопониманий», которые были достигнуты на встрече в Эр-Рияде. Помимо этого, Лавров и Рубио условились оставаться в контакте.

Встреча российской и американской делегаций прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Россию на ней представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров, США — госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

По итогам переговоров Ушаков заявил, что встреча прошла достаточно неплохо. Две мировых державы договорились между собой учитывать интересы каждой из сторон.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.