«Я уже настоявшийся коньячок»: солист «На-На» Соколов о современных трендах

Фото, видео: Стукалин Евгений/ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитость не разделяет музыку на модную и старую.

Солист группы «На-На» Павел Соколов заявил, что с возрастом его образ кардинально изменился. И если раньше он был молодым, солнечным мальчиком, то теперь как «настоявшийся коньячок». Об этом музыкант рассказал 5-tv.ru на дне рождения продюсера Дмитрия Крика.

«Мне сейчас все говорят — раньше я был такой молоденький мальчик, солнышко, бегающий по сцене, а сейчас, как мне говорят, я такой настоявшийся коньячок», — ответил музыкант.

При этом, он не задумывается о том, насколько его имидж соответствует современным трендам, он делает то, что нравится ему самому и поклонникам. То же самое касается и музыки. Соколов не разделяет ее на старую и трендовую, потому что его могут привлекать и модные направления.

Из-за этого дочери артиста говорят ему, что он современный, но вместе с тем взрослый, то есть из прошлого поколения, которому нравится то, что не понимает нынешняя молодежь.

Однако, как отметил Соколов, молодые тоже станут старыми. И также будут с ностальгией вспоминать то, что было раньше, ругая что-то новое. Это всегда происходило и будет происходить.

«И вот этим люди, которые сегодня создают тренды, они тоже старыми будут, им будут нравиться их тренды, а то, что потом будет, им может не нравиться», — подчеркнул артист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец Алекс Анохин раскритиковал современную музыку.