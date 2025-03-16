Космический корабль Илона Маска с россиянином на борту пристыковался к МКС

Фото: www.globallookpress.com/NASA

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Через несколько дней это же судно вернет на Землю другого космонавта.

Космический корабль Crew Dragon американского предпринимателя Илона Маска с россиянином Кириллом Песковым на борту пристыковался к МКС. Об этом сообщила компания миллиардера SpaceX в соцсети X.

На борту Crew-10, помимо Пескова, находятся американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси. Их миссия включает в себя долгожданные исследования и эксперименты на МКС, что подчеркивает международное сотрудничество в области космических исследований.

В ближайшие дни многоразовый космический корабль также выполнит свою обратную миссию, вернув на Землю участников предыдущей миссии Crew-9. Среди них находятся россиянин Александр Горбунов и американский астронавт Ник Хейг. Также в этот исторический полет войдут члены экипажа корабля Starliner, Сунитк Уильямс и Барри Уилмор. Подобная ротация подтверждает активное сотрудничество между странами в области космических исследований и демонстрирует возможности современных технологий, которые делают космическую поездку более доступной и безопасной для всех членов экипажа.

Интересно, что ранее SpaceX столкнулась с непредвиденной ситуацией менее чем за час до запланированного старта. Запуск был отменен из-за обнаруженной неисправности в гидравлической системе опорного рычага ракеты Falcon 9 на стартовой площадке. Однако, благодаря профессионализму команды, удалось успешно завершить первую часть миссии и доставить астронавтов на МКС.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Илон Маск обеднел на 111 миллиардов долларов.