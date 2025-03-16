Число погибших в результате удара США и Великобритании по Йемену увеличилось

В результате удара США и Великобритании по Йемену погибло 23 человека

Фото: www.globallookpress.com/Mohamed al-Azaki

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В числе жертв женщины и дети.

Число жертв в результате ударов со стороны Великобритании и США по Йемену выросло до 23, еще 13 человек получили ранения. Об этом сообщил телеканал Al Masirah, который находится под контролем мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Телеканал сообщил, что в йеменском городе Саада число погибших выросло с шести до десяти. В результате атаки по столице Йемена, городу Сана, погибли 13 человек. Среди них одна женщина и четверо детей.

Север Йемена находится под контролем движения «Ансар Аллах» (хуситы). Al Masirah сообщал, что США атаковали подконтрольный хуситам город Саада 15 марта. Действительно, американский лидер Дональд Трамп вечером того же дня распорядился начать военные действия против хуситов в Йемене.

Трамп объяснил, что принял такие меры по отношению к хуситам из-за того, что они ведут «кампанию пиратства, насилия и терроризма против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников». Незадолго до начала боевых действий президент США подписал указ, который признал «Ансар Аллах» террористической организацией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что йеменские хуситы заявили о нанесении удара по зданию Минобороны Израиля.