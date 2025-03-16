Собака бывает кусачей: в Госдуме бушуют споры о судьбе бродячих животных

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С приходом весны проблема в регионах обострилась.

Вот непонятно, это он с нами по-турецки мяукает, или уже по-русски? Кот-нелегал озадачил таможенников Новороссийска. Он прибыл в контейнере, почти как Чебурашка, прямиком из Стамбула. Незадекларированного кота обнаружили моряки и во время плавания через щель подкармливали. Даже имя ему дали Бурак, в честь жгучего брюнета, актера Бурака Озчивита. Ну что, похож?

Однако, по международным правилам, при пересечении границы у животного должен быть ветеринарный паспорт с отметками о прививках. У безбилетника из документов, по классике — усы, лапы и хвост. И что с ним делать? Отправить обратно? А как? Судно уже ушло. Оставить у нас. Но где? Пока бедолагу подкармливают таможенники.

Да и не в простое время к нам пожаловал турецкий гость. В Госдуме бушуют споры, что делать с бродячими животными. Готовы сразу два законопроекта из двух разных комитетов. По одной версии — правила отлова нужно ужесточить, вплоть до введения эвтаназии для самых буйных. По другому проекту — наоборот, обеспечить питомцам еще большую защиту, причем от их же хозяев. Предлагается изымать домашних животных у нерадивых владельцев для профилактики, ведь большинство бездомных животных — это бывшие домашние. Потерявшиеся или выброшенные на улицу.

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Самое интересное, что повод для обоих законопроектов один и тот же — бродячих собак стало больше. И как следствие, они все чаще нападают. Закон «Об ответственном обращении с животными», принятый с большими спорами в 2018 году, окончательно забуксовал в регионах. Он предполагает принцип ОСВВ — отлов-стерилизацию-вакцинацию-возврат в среду обитания бесхозных собак. Но вот уже 17 субъектов Федерации на своем уровне этот закон изменили, а теперь предлагается закрепить эти нормы на федеральном уровне.

Так куда качнутся чаши законодательных весов, предположил корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Иркутск, волна нападений бродячих собак катится по городу. Бездомная армия псов буквально устраивает засады на людей. Дикие собаки грызут даже друг друга — вот останки одного из членов стаи.

Вкус человеческой крови знаком этой своре. Собаки поселились недалеко от школы, на пустыре. Теперь дети боятся ходить короткой дорогой.

«Нам приходят одни и те же бумаги, одни и те же отписки», — сказала жительница Иркутска Таисия Второшина.

Вот и на запрос Известий администрация Иркутска, рапортует, что за предыдущие два года отловили больше трех тысяч собак. В этом году их количество пока не известно, посчитать обещают к лету, когда уже у детей будут каникулы.

В этом году из бюджета Иркутской области для создания приютов для животных будет выделено 19 миллионов рублей. За четыре года некоммерческих организаций получили почти 52 миллиона рублей. Вот только вопрос с собаками так и не был решен. И это при том, что затраты на отлов и содержание собак с каждым годом в стране только растут.

«Сумма их составила 4,4 миллиарда рублей. Это как раз на 41% больше, чем в прошлом, в 2023 году, там было 3,1 миллиарда рублей», — прокомментировал эксперт сервиса по закупкам Василий Данильчик.

«Четыре миллиарда, они тратятся именно на небольшую, сравнительно в общей численности собак популяцию, это порядка 700 тысяч. Деньги уходят во многом в песок, деньги уходят в строительство приютов, причем не всегда это делается эффективно», — сказал руководитель бюро расследований народного фронта Валерий Алексеев.

Асбест, Свердловская область, этот приют на Урале вмещает 300 животных. На строительство ушло — 50 миллионов рублей. В прошлом году его открывали как образцово-показательный, но есть нюансы.

«Когда принимали, почему не посмотрели, что вольеры летние не закрыта крыша, крыши нет», — поделилась волонтер Надежда Гринке.

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За 50 миллионов по словам волонтеров стройматериалы выбирались самые дешевые. Клетки строили из сырой древесины, они уже в плесени, вентиляция течет, вольеры без соломы. Те, кто работал в приюте, говорят экономили на всем. Хотя деньги были выделены.

А еще стерилизация. Статья в бюджете есть, а ветеринара нет. Поэтому приют практически пустует, хозяева приносят питомцев, от которых решили отказаться. А бездомные агрессоры с улиц, которые наводят ужас на людей, на свободе.

«Пока еще как-то процесс у нас не налажен. Сказали вот как только так сразу. То есть у нас написаны все заявления. По итогу собака ждет», — сказала заведующая приютом Асбестовского муниципального округа Анна Ахмадеева.

На приютах, зарабатывают те, кто должен лечить животных. На стерилизацию, лекарства и усыпление тоже выделяются государственные деньги. Но у недобросовестных ветеринаров, все лишь на бумаге, а деньги в кармане.

«Где-нибудь в селах за пределами больших городов, там уже все очень плохо. Ветеринарные госучреждения работают очень плохо. То есть они иногда ленятся», — делится руководитель службы спасения животных Александр Цинкевич.

Астрахань. С приходом весны бездомные собаки уже заполонили самый центр города. Жители говорят наличие пластиковой бирки в ухе не означает, что собака стерилизована. Но стая продолжает плодиться, а вот ответственные за отлов собак пошли под суд по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

«Экс-депутат Неклюдов, он сейчас на скамье подсудимых это длится дело по эко-приюту. К сожалению, долго уже, пошел второй год, там сидят на скамье подсудимых и Кознова, и Кущенко, директор приюта Кознова, это главврач ветеринар эко-приюта. 62 миллиона было украдено из бюджета, на которые должны были освоены быть по собакам», — прокомментировала руководитель центра социализации безнадзорных животных Валентина Наумова

Сейчас в Астраханской области более 20 тысяч собак, поймать в этом году планируют чуть больше половины. Их вакцинируют и возвратят в среду обитания. Обойдется это бюджету в 12 411 рублей за каждую особь. Если собаку выпустить нельзя, и усыпить ее тоже не разрешается, она остается в приюте. Год содержания — 118 тысяч рублей.

Подмосковную Шатуру наводнили стаи чипированных собак. Жители подозревают, что таким образом власти соседних городов регулируют популяцию бездомных животных. Невостребованных из приюта собак вывозят в соседние районы.

Бродячие собаки, которые раньше здесь считались нарушителями спокойствия, сейчас представляют реальную угрозу. Их становится все больше, и они сбиваются в стаи.

От агрессивных псов пострадал и сын Яны. Ребенок до сих пор боится рассказывать о том, как на него кинулась собака.

«Администрация подключилась, прокуратура подключилась, а ребенка в прокуратуру возили ребенка опрашивали. Приезжали вылавливать собак. Ну, определенные жители поселка прятали эту собаку, ее долго не могли вывезти дня три четыре точно ее прятали», — поделилась мама пострадавшего Яна Сартакова.

Воронеж, бродячие псы терроризируют целый жилой комплекс. Стая облюбовала соседний лес на окраине ЖК. теперь взрослые и дети ходят только, вооружившись.

Ситуация достигла пика, когда выяснилось, что диких собак подкармливает жительница района. Сейчас жители просят отловить собак, но сердобольные защитники стараются этому помешать.

И такие зоозащитники находятся почти на каждую стаю страны.

«Просто лежит собака на детской площадке и все. Никого не трогает одна. Никакой стаи. Они видят собак и кричат — ужас, ужас! То есть это иррациональный психологический страх», — прокомментировала директор фонда защиты городских животных Анна Фельдман.

«Стаи — это вообще-то нормально, нормально для собак. Это агрессия, не агрессия, это самозащита. Потому что собака думала сейчас опять пришли меня бить. Я буду на всякий случай себя защищать. Вылечилось это где-то за полгода», — рассказала директор реабилитационного центра для бездомных собак Ольга Орлова.

За девять лет работы этого приюта, перевоспитано 300 собак. При этом только за прошлый год 237 тысяч россиян пострадало от нападений не перевоспитанных. Озверевшие псы бросаются в первую очередь на детей, женщин и стариков. В понедельник Госдума вновь будет рассматривать закон, что же делать с бездомными собаками.