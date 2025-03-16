Фото, видео: Instagram*/demian.ganul; 5-tv.ru

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Похоже, в Старом свете не рассчитывали, что Киев так резко начнет сдавать.

В центре Одессы ликвидирован один из лидеров местных националистов Демьян Ганул, фигура, мягко говоря, одиозная. Чего стоят одни его татуировки. Впрочем, не в них дело — нательная роспись лишь отражает, что у человека в голове. На волне Евромайдана, еще студентом Ганул, вступил в «Правый сектор»** — эта организация признана по праву в России террористической. Участвовал в Киевских беспорядках, но по-настоящему развернулся в Одессе. Он был одним из тех, кто разгонял палаточный лагерь на Куликовом поле и поджигал Дом профсоюзов. Его некоторые называют организатором той кровавой расправы, но велика честь, не организатор, конечно, но руку приложил, а главное — потом каждый год приходил глумиться к сгоревшему зданию и демонстративно жарил шашлыки, сравнивая погибших людей с мясом.

Много еще чего натворил в Одессе — бил людей, похищал, пытал, помогал ТЦК-шникам отлавливать рекрутов. Но сам не служил, конечно.

В одесских СМИ писали, что он был типичным уличным рэкетиром с «идеологическим фасадом». Успел нажить много врагов. В него уже не раз стреляли, его били, машину ему жгли, так что удивительно, что он так долго протянул.

Его убийца особо не скрывался, задержали через несколько часов. Киллер — одессит, служивший, но самовольно оставивший часть. Учитывая, что так долго не говорят о мотивах задержанного, можно предположить, что пытаются выбить признания в работе на российские спецслужбы. Хотя скорее националиста Ганула ликвидировали свои же. Он уже стал мешать.

Так совпало, что убийство произошло ровно на следующий день после того, как ЕСПЧ — европейский суд по правам человека — признал Украину виновной в гибели людей в Доме профсоюзов.

Вот определение: «государство и власти Одессы не предприняли никаких мер, чтобы предотвратить расстрел и сожжение активистов». Полиция не мешала националистам, более того, пожарным был дан приказ не спешить на Куликово поле, и первая машина прибыла через 40 минут после того, как здание загорелось. Поражает, конечно, «оперативность». В 2014 году людей сожгли, в 2025 году суд увидел нарушения.

При том, что против России ЕСПЧ штамповал бумаги сотнями в год, особенно после 2022 года, потому Россия и вышла из-под юрисдикции этого суда.

Но даже такое решение лучше, чем ничего. Ведь на Украине за гибель более чем 40 человек в Одессе так никто и не ответил. Никто! И не ответит, потому как по закону истек срок давности для следствия.

Неужели ветер перемен с капитолийского холма всколыхнул наконец и европейское болото? И да, и нет.

Брюссель по-прежнему рассчитывает на санкции. Продлеваемый каждые полгода пакет утвердили на новый срок, хоть и не без скрипа.

Венгрия накладывала вето до тех пор, пока несколько россиян не исключили из стоп-листа ЕС — это три бизнесмена и Михаил Дегтярев, министр спорта. Дегтярев, к слову, один из старожилов списка — с 2014 года под санкциями, еще когда депутатом был и помогал Донбассу. В Минспорта увидели в этом позитивный сигнал, что и атлетам проще будет пробиться на соревнования.

При этом Брюссель разрабатывает очередной новый пакет ограничений, семнадцатый по счету. Зачем? Вопрос риторический.

Две простые цифры: за прошлый год российский ВВП вырос на 4%, а еврозоны — 0,9%. Мы научились и на санкции реагировать, и деньги свои тратить экономно. Тому подтверждение — отчет Счетной палаты, которая вернула за прошлый год в казну столько, сколько за предыдущие семь лет вместе взятые.

«За отчетный 2024 год, достигнутый экономический эффект ведомства составил 148,9 миллиарда рублей. Из них 95,9 миллиарда — это непосредственно возвратысредств и имущества в казну. Это стало рекордом за нашу 30-летнюю историю», — сказал председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

При этом каждое десятое контрольное и экспертно-аналитические мероприятие Счетной палаты было аудитом в сфере обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Там, где самые большие сейчас расходы. В этом различие подходов России и Евросоюза к украинской проблеме. Для них это пожар на фронтире, который хорошо бы локализовать там — на фронтире — поддерживать как можно дольше. Встречный пал. Знаете, есть такой способ борьбы с ландшафтными пожарами.

Вот только проблема, судя по всему, в Старом свете не рассчитывали, что Украина так резко начнет сдавать, в планах было протянуть до конца десятилетия.

Сейчас судорожно ищут керосинчику — в виде 40 миллиардов евро. Чтобы плеснуть еще разок напоследок.

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло»? Согласитесь, довольно цинично. Эти 40 миллиардов помогут Украине, если не помогли 340 или около того, что уже дали Киеву?

Евростолицы относятся к украинским солдатам как к наемникам. Им платят деньги — они воюют за интересы господ. Для нас этот конфликт несет совсем другой смысл — и у нас совсем другое отношение к бойцам.

На этой неделе президент подписал поручения министерствам и ведомствам по итогам встречи, на прошлой неделе с сотрудницами и подопечными фонда «Защитники Отечества». Постарались учесть все просьбы и пожелания, что матери и жены бойцов высказали главе государства, недаром он так внимательно все записывал.

Вот главные из поручений — дать статус ветеранов боевых действий, всем кто воевал. Такой привилегии пока что лишены, например, бывшие заключенные, хотя они шли в самое пекло. Еще одно новшество — распространить некоторые меры поддержки не только, что называется по семейной вертикали — на родителей и детей, но и на родных братьев и сестер, а также неусыновленных официально детей, воспитывавшихся в семье бойца.

Другим распоряжением Владимир Путин поручил создать народный цифровой архив историй участников военной операции на Украине и включить в образовательные программы модуль об участниках СВО, наравне с историями о ветеранах Великой Отечественной.

Уже до Девятого мая это должно быть исполнено. Это проявление постоянной заботы о бойцах, которых президент называет «мои ребята».

Вот что говорил Владимир Путин 13 февраля 2025 года во время общения с губернатором Брянской области:

«Прошу вас и впредь про моих ребят не забывать: оказывайте им и их близким всю необходимую поддержку».

А эти слова произнес 28 февраля 2025 года на встрече с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым:

«Не забывайте моих ребят и членов их семей, имею в виду участников СВО и все, что с этим связано».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — экстремистская организация, запрещена в РФ.