Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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После визита Уиткоффа в Москву Трамп объявил: переговоры прошли «хорошо и продуктивно».

Важно, что руководство США получает сведения о бедственном положении ВСУ на курском направлении от своих собственных средств объективного и субъективного контроля, которых у них на Украине в избытке.

Для Зеленского и его главкома Сырского будет крайне непросто отдать такой приказ — взять ответственность за провал Курской авантюры и гибель тысяч своих солдат. Решится ли Киев на такое? Вопрос уже не к нам.

Однажды что-то похожее уже было, когда заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе боевики в 2022 году такой приказ получили и сдались в плен, сохранив жизнь. В данном случае Трамп может надавить на Киев, тем более рычаг есть, военная помощь и финансирование после скандала в Белом доме все поставили на паузу. Зеленский и его свора быстро одумались. И Вашингтон на этой неделе возобновил снабжение. То есть кран этот закрывается и открывается легко, зависит от целей вашингтонской команды. А какие они? Задумался корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Неделя челночной дипломатии. Американский посланник Уиткофф в Москве. Переговоры Вашингтона и Киева в Джидде. И новые нарративы — «временное перемирие на 30 дней» и «мяч на стороне России».

Скоординированная, словно по методичке, пиар-кампания должна была «отфутболить» Москву в дипломатический тупик. Но не вышло. Мяч забыли надуть содержанием. Да и бросили его из крайне невыгодной позиции.

«Вы знаете, американо-украинская встреча в Саудовской Аравии внешне, может быть, выглядит как принятие решения украинской стороной под американским давлением. На самом деле убежден абсолютно в том, что украинская сторона должна была бы просить об этом у американцев самым настоятельным образом, исходя из той ситуации, которая складывается, как сейчас здесь только что было сказано, на земле», — прокомментировал президент РФ Владимир Путин.

На земле положение украинской армии становится только хуже. Группировка ВСУ в Курской области разгромлена, самые боеспособные части уничтожены, а значит, не смогут усилить фронт в Донбассе. Там российские войска продолжают неуклонно наступать.

Осознание катастрофы пришло и в Киев. Депутат Рады Безуглая сообщает, что главком ВСУ Сырский уволил генерала Красильникова, причастного к преступлениям в Курской области. Само беспорядочное бегство пока еще называют отступлением на более выгодные рубежи. Но от американцев правды не скрыть. Украине срочно нужна передышка. Поэтому на встрече в Саудовской Аравии эмиссары Зеленского демонстрировали тотальное смирение.

Даже к модному приговору на этот раз подготовились. Ермак дефилировал в дорогом костюме, Сибига поддерживал. О воинственности Киева должен был напоминать только «лук» главы Минобороны Умерова. Тот, правда, заметно нервничал — не мог справиться с ручкой.

Основного актера в спортивном трико, впрочем, и на порог не пустили. Зеленский тоже был в Джидде, но своей школой дипломатии американцев больше не раздражал.

«У меня не было разговора с Зеленским. Не думаю, что у господина Уолтца был», — отметил госсекретарь США Марко Рубио.

Результат — Вашингтон принимает безоговорочную капитуляцию Киева. В заявлениях сторон ни слова о пресловутых «гарантиях безопасности», вопрос о НАТО тоже можно считать закрытым. Трамп подтверждает.

«Они обсуждали НАТО и вступление в НАТО, но все знают ответ на это. Честно говоря, ответ известен уже на протяжении 40 лет», — сказал президент США Дональд Трамп.

Единственное приобретение Киева — условно «добрый настрой» США. По сути заплатка на пробоине, оставленной Зеленским во время его позора в Белом доме. Вашингтон возобновляет поставки оружия и обмен разведданными. В ответ режим Зеленского готов пустить Украину с молотка. Соглашение о редкоземельных металлах, вероятно, будет подписано уже скоро. То есть провал по всем фронтам. Униженную мольбу об остановке огня на 30 дней маскируют новой пиар-акцией — масштабным налетом дронов на российские города.

«Основная задача была показать украинскому населению, что победа, которую одержала российская армия в Курской области, — это, в общем-то, второстепенный какой-то момент боевых действий. А вот главное то, что Украине якобы удалось нанести удары на глубину до тысячи километров», — рассказал военный эксперт, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

В попытке улучшить свои позиции внутри страны и на переговорах Киев вновь прибегает к открытому террору. Неизбирательные удары наносят по жилым домам и гражданской инфраструктуре.

«Цели, ни военные, ни политические цели, этот удар, в общем-то, на то, что рассчитывало военно-политическое руководство Украины, оно никакого влияния не оказало», — сказал заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств участников СНГ с июня 2003 года по 2008 года Айтеч Бижиев.

Целенаправленно атакуют еще и энергетический объект в Подмосковье и нефтепровод «Дружба». И это при том, что сам Зеленский, предлагая перемирие, вроде бы призывал «отказаться от ударов по энергетике».

Москва хорошо понимает цену слов киевского режима и не строит иллюзий. Все прошлые соглашения Украина нарушала. «Минские» использовала, чтобы перевооружиться, под предлогом «Зерновой сделки» наладила канал военных поставок по Черному морю. Теперь же фактор ненадежных украинских контрагентов должен быть полностью исключен.

Выстраивать диалог Кремль готов, прежде всего, с Белым домом. После визита Уиткоффа в Москву Трамп объявляет: переговоры прошли «хорошо и продуктивно». Сомнений в реальном положении дел на земле у него тоже нет.

«Киев не просит мира. Он просит, чтобы по нему не стреляли. Сам-то он стрелять не отказывается. Вот в этом проблема, понимаете? У них слово „перемирие“ означает возможность перевооружения, передислокации, переквалификации, еще чего-нибудь», — отметил российский государственный деятель, сенатор Российской Федерации от исполнительной власти Пермского края Андрей Климов.

Все эти факторы Москва учитывает. Владимир Путин еще раз подчеркивает: наша страна, вообще-то, всегда призывала к миру. И сейчас выступает за урегулирование за столом переговоров.

«Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, ее поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать», — добавил президент РФ Владимир Путин.

А значит, диалог с Вашингтоном будет продолжен. Но на наших условиях, которые куда шире украинского кризиса. Ведь первопричины конфликта — западную экспансию на восток, угрозу безопасности России — можно устранить только с их инициатором.

Впрочем, есть и другие игроки, влияние которых нельзя не учитывать. Прежде всего Британия. Неслучайно именно в Лондоне приняли после позора в Белом доме Зеленского и как могли успокаивали. Неслучайно именно премьер Джонсон отговорил в 2022 году Украину от Стамбульских соглашений. И он же опять был в Киеве в конце февраля, хотя он не занимает никаких постов уже. И после общения с ним, Зеленский пофестивалил в Вашингтоне.

Неслучайно именно в британской прессе вышла прелюбопытная статья руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. Его называют Киевским серым кардиналом.

Так вот, Ермак расписал как бы украинские, но, очевидно, британские предложения по возможному перемирию:

1. Гарантии безопасности — считай интервенция;

2. Усиление санкций против России;

3. Использование замороженных российских активов — их Ермак называет крючком, на котором можно держать Москву.

Вопрос: когда американцы поймут, что в Киеве марионетки пляшут под разные дудки и заменят их на другие марионетки?

Команда Трампа в открытую ведет переговоры с Порошенко и Тимошенко. Порошенко при этом упрямится и говорит примерно то же, что и Ермак с Зеленским, мол, больше оружия и санкций.

А вот «женщина с косой» быстро почувствовала, куда политический ветер дует и уже переставила паруса на своей лодке. Если раньше она отвергала мирное соглашение и призывала победить в бою, то на этой неделе заявила, что нужно как можно скорее идти переговоры и заканчивать боевые действия.

Наконец, еще один фактор — реальное положение на поле боя. Ведь российская армия продолжает наступать. Да, успехи в зоне СВО не такие масштабные, как в Курской области. Но тем не менее освобождены четыре населенных пункта в ДНР, в том числе такой стратегически важный, как Константинополь, где тоже был мини-котел для ВСУ. А там и до границы Днепропетровской области осталась пара километров.

Если украинский конфликт и можно переложить на шахматную доску, то очевидно, у кого инициатива. Партия близиться к финалу. И здесь уже нет права на ошибку.