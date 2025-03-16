Политическая двухходовочка: в Москве раскусили соглашение США и Украины в Джидде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Российская сторона высказала свою однозначную позицию.

Провал «курской авантюры» ВСУ, безусловно, заметили даже на Западе. Ведь на этом фоне состоялись первые прямые нормальные переговоры представителей Украины и США.

Встреча в Вашингтоне, как мы помним, была сорвана Зеленским, который оскандалился прямо в Белом доме. Все пожелания Вашингтона на этот раз были учтены — киевская команда была подчёркнуто в деловых костюмах, а не спортивных. А Зеленского, хоть он тоже прилетел в Джидду, демонстративно не включили в состав переговорщиков. Он, кстати, так и не переоделся.

Итог встречи, подавали как сенсацию — «Украина согласилась на 30-дневное перемирие»! Да, да, согласилась. Именно, как будто был выбор?

Особенно после того, как Вашингтон поставил на паузу поставки оружия. Более того, киевская делегация согласилась на всё что от неё попросили американцы. То есть, команда Трампа показала место обнаглевшим побирушкам. Быстро. Но дальше началось самое интересное. Все стали ждать, что ответит Россия. Причём, очень топорно Москве попытались поставить дипломатическую ловушку. Мол, вот оно, настало время.

Но сказали бы мы просто «да» — ВСУ получили бы месяц, на то чтобы отдохнуть и перевооружиться. Сказали бы просто «нет» — и западные СМИ заголосили бы, что это Москва не хочет мира.

Так что на Западе соглашение в Джидде стали подавать как дипломатическую победу Украины. Преждевременно. Эту довольно простую политическую двухходовочку в Москве раскусили.

Ответ был идеален с точки зрения дипломатии и здравого смысла, с уважением к самой идее перемирия и ценности человеческой жизни.

«И мы за, но есть нюансы. В чем они заключаются? Первое. Что мы будем делать с этим участком вклинения в Курскую область? Если мы прекращаем боевые действия на 30 суток — что это означает? Что все, кто там находится, будут выходить без боя? Мы их оттуда должны выпустить после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан? Значит, эти 30 суток будут как использоваться? Для того чтобы на Украине продолжилась принудительная мобилизация? Для того чтобы туда поставлялось оружие? Для того чтобы мобилизованные вновь подразделения прошли подготовку? Или ничего этого не будет делаться?» — отметил президент России.

Это заявление, что важно, российский президент сделал после переговоров со своим белорусским коллегой.

Где лидеры обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Теперь официально, Россия и Белоруссия сформировали единый контур обороны. До конца года у них должен встать на боевое дежурство наш «Орешник». И это все тоже сигналы Западу.

Что касается перемирия в зоне СВО, то нюансов там очень много, главный из которых — а кто будет следить за соблюдением соглашения, и кто будет гарантировать, что Украина его не нарушит?

Радует, что Москва и Вашингтон смогли наладить диалог и вопросы через посредников и переговорщиков оперативно обсуждаются.

Более того, в пятницу утром американский президент фактически обратился напрямую к российскому лидеру. Сначала через соцсети. По данным Трампа тысячи украинских солдат находятся в окружении, очевидно, речь о курском направлении. Затем глава Белого дома попросил пощадить их жизни через традиционные СМИ:

«Большое количество украинских солдат попали в окружение, и они в смертельной опасности. И я попросил их не убивайте этих солдат. Пожалуйста, не убивайте этих солдат. Это позор видеть, то что произошло».

Опять же Трамп не вдаётся в нюансы. А что именно с ними сделать? Дать уйти или даже помочь выехать? Или принять капитуляцию? Ответ из Москвы не заставил себя ждать и был в том же стиле, что по перемирию. С нюансами.

«Мы с пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера. В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного прав и законами Российской Федерации. Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям сложить оружие и сдаться в плен», — ответил Владимир Путин.