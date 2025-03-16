Главное событие недели: как ВС РФ провели уникальную операцию в Курской области

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Надежду здесь не теряли, до последнего ждали освобождения.

Главное событие недели, которое будет иметь далеко идущие последствия. Благодаря блестяще спланированной операции российские войска практически освободили Курскую область одним мощным ударом, сходу сократив территорию, подконтрольную ВСУ, в четыре раза.

Враг еще остался в двух анклавах возле госграницы, где труднодоступная местность. А так, 30 населенных пунктов перешли под наш контроль — в том числе, райцентр Суджа. Также мы освободили село Новенькое на территории украинской Сумской области. Противник все эти месяцы оккупации готовил занятый плацдарм к обороне — все было заминировано, между домами нарыты ходы сообщения, но это не помогло, когда штурмовики надавили сразу с нескольких сторон, а также внезапно появились в тылу врага. Паника, дезорганизация. Вот как это было в динамике. Это было больше похоже на лавину или стихийное бедствие. Враг бежал, бросив десятки единиц техники и тяжелое вооружение.

Уже в первые дни наступления президент лично посетил пункт управления Курской группировки, выслушал доклад начальника Генштаба и отдал четкий приказ — дожимать!

«Наша задача в ближайшее время, в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и ведущего здесь еще боевые действия, полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И конечно, нужно подумать, попросил бы подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы — об этом тоже нужно подумать», — сказал Владимир Путин.

Верховный главнокомандующий, как все обратили внимание, был в военной форме. Впервые с начала СВО.

Во все свои предыдущие визиты в зону боевых действий, в том числе и на курском направлении, он был в гражданском. И такой новый стиль, и вот эта задача «обеспечить зону безопасности» — это все сигналы и для наших военных, и для наших противников. Мы будем защищать свою страну до конца, пока угроза, исходящая от Киева и его натовских спонсоров не будет ликвидирована полностью. Можно и путем переговоров — но если придется, то и силой оружия.

Мы готовы к любому развитию событий и настрой самый решительный. Освобождение Курской земли безусловно успех, но лишь один из шагов на этом трудном пути. Репортаж с передовой — корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.

Солдаты ВСУ бегут. Хаотично, отчаянно… связи и управления у остатков группировки нет, подразделения отрезаны друг от друга и рассеяны. Спастись пытаются группами — по два-три человека. Наиболее отчаявшиеся спешат выехать целыми колоннами, забыв о всех правилах безопасности. Ни дистанции, ни подходящего времени суток.

Тепловизор дрона фиксирует очередное попадание. В это время на цель заходит новый FPV.

Это дорога из Суджи, в сторону Сумской области Украины. Она вся в огне. Буквально дорога смерти для захватчиков. Наши войска уничтожают уже остатки сил ВСУ.

Вот как в украинских сми сами всушники говорят о том, что происходит на курской земле.

«Проезд в Суджу — это примерно пять километров. Весь этот участок полностью контролируется российскими FPV-дронами. Если говорить о количестве — за десять минут можно увидеть семь-восемь дронов. То есть они там просто кишат», — рассказал главный сержант роты 47 ОМБР ВСУ Олег Чаус.

Положение гарнизона врага в приграничье резко ухудшилось в начале марта после взятия нашими подразделениями под полный огневой контроль трассы на Юнаковку.

«Они сразу поняли, что назад пути уже нет и надо уже побыстрее делать ноги. Что они, в принципе, и пытаются делать, но у них уже ничего не получается. И с севера на них давят. Сейчас трасса контролируется не то чтобы дронами или артой, или какими-нибудь ФПВ, она контролируется, стоят расчеты ПТУР», -сказал командир десантно-штурмового батальона 810-й бригады Морской пехоты с позывным Балу.

Произошла так называемая изоляция поля боя — ВСУ оказались в огневом мешке.

Потери стали критическими. Ситуация ухудшалась с каждым днем, а после случилась операция «Поток» и враг побежал. Не только из Суджи — из всех ближайших поселков — Мартыновки, Черкасского Поречного, Малой Локни, Правды, Михайловки. Уходили целыми подразделениями, бросали оружие, дорогую и уже дефицитную западную технику, боеприпасы.

Пулеметы, несколько гранатометов, подствольник, иностранная винтовка, несколько гранат — все это было найдено только на одной позиции ВСУ, такое количество брошенного оружия говорит только об одном — ВСУ сбежали, даже не успели всем, что им выдали союзники с Запада.

Наши бойцы за годы СВО уже полностью овладели искусством применения натовского оружия против его получателей в ВСУ.

«Противник в бегстве все забывает, оставляет нам подарки, все научились пользоваться, все полетит им в ответ», — сказал заместитель командира роты десантно-штурмового батальона 810-й бригады Морской пехоты с позывным Коловрат.

За последние семь месяцев — с момента вторжения ВСУ в Курскую область — нашими войсками освобождено больше тысячи ста квадратных километров нашей земли. Фронт здесь постоянно живет, очень много звуков работы артиллерии, непрекращающаяся фактически канонада. Враг потерял 67 тысяч солдат, а границу пересекли одни из самых обученных, хорошо вооруженных и оснащенных подразделений.

Вот так выглядят некоторые дома Даже стен не осталось, только фундамент, снесено полностью.

Они же оказались самыми жестокими, судя по последствиям их присутствия в городе Суджа — здесь не жалели вообще никого.

Ну вот, идем, судя по всему, по одной из центральных улиц, очень здесь серьезные разрушения, от домов остались только стены. Повсюду встречается брошенная одежда ВСУ. Получается, переодевались, снимали с себя форму, пытались выходить в «гражданском». И это та самая, хваленая элита, которую Зеленский заводил на нашу землю в августе 2024 года.

Президент на совещании с военными отметил подразделения, которые внесли наибольший вклад в освобождение Курской земли. Это и проверенные годами кадровые части, такие как дивизии и бригады ВДВ, морская пехота Черноморского и Тихоокеанского флотов, а также Каспийской флотилии. Не менее отважно действовали и мотострелки, в том числе недавно сформированных полков, где есть и мобилизованные. Большой вклад в успех внесли добровольческие формирования «Ветераны» и спецназ «Ахмат». Псков, Тула, Улан-Уды, Владивосток — Севастополь, Карелия, Карачаево-Черкессия — страна послала лучших своих сынов на защиту. И они не подвели.

Они остановили продвижение врага, а потом планомерно выбивали с позиций. Чем была эта операция для Киева? Однозначно авантюрой.

Гамбитом, как охарактеризовали британские журналисты. Но гамбит в шахматах подразумевает размен какой-то малозначительной фигуры ради преимущества.

Такими разменными фигурами для Киева стали собственные солдаты — 40% потерь ВСУ в технике и 19% в личном составе за последние месяцы пришлись на Курскую область. Но ради чего?

Зеленский несколько раз называл разные цели этой авантюры — то говорил, что для отвлечения нашей армии с других участков фронта, когда на этих других участках оборона ВСУ затрещала, переменил идею. Мол, это русские хотели напасть на Сумы, а ВСУ опередили. Но где тогда эти армады танков, которые мы в его фантазиях приготовили? Потом проговорился, обменять хотели Суджу на кусок украинской земли. Но расчет изначально неверный, никакого размена территории и быть не могло.

С точки зрения российского законодательства, вторжение в Курскую область — это акт терроризма. А как Путин относится к террористам показали еще операции на Кавказе. Но Зеленский, видимо, не следил тогда за политикой. Кривлялся. Зря.

«Люди, которые находятся на территории Курской области, совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим Вооружённым Силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации являются террористами. Мы ко всем людям относимся и должны относиться в будущем гуманно — ко всем, кто оказался в наших руках. Вместе с тем хочу напомнить также и о том, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными», — подчеркнул Владимир Путин.