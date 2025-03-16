Концерт певицы Мэйби Бэйби в Москве был сорван из-за сообщения о минировании

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Выступлении продлилось около десяти минут.

В столичном клубе «Сова» был сорван концерт певицы Виктории Лысюк, также известной как Мэйби Бэйби. Выступление продлилось всего десять минут, причина — сообщение о минировании заведения, сообщил источник 5-tv.ru.

Концерт должен был начаться в 20:00 по московскому времени и закончиться в 21:20. Однако певица исполнила лишь три песни, после чего ее прервала администрация клуба. Выяснилось, что поступило сообщение о минировании площадки.

Приехала полиция, всех присутствующих экстренно эвакуировали. Впоследствии на территории клуба не было найдено взрывчатых веществ, звонок о минировании оказался ложным. Концерт перенесли, а публика осталась в клубе — продолжать веселье без любимой исполнительницы.

«Мы осуществили экстренную эвакуацию, в итоге — ничего не обнаружили, звонок оказался спамом», — рассказал администратор клуба.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что концерт рэпера Mayot в Петербурге был сорван из-за рейда СК. Полицейские и сотрудники ОМОН проверяли заведение на наличие наркотических веществ. Место происшествия — клуб «Base» на Кондратьевском проспекте. Кроме того, трое подростков были госпитолизированы с признаками токсического опьянения.

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