Разрушенную в Судже «Пятерочку» могут сохранить как память об оккупации города

Хинштейн: разрушенную в Судже «Пятерочку» могут сохранить в память об оккупации

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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По мнению врио губернатора, здание будет напоминанием будущим поколениям.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн предложил оставить магазин «Пятерочка» в Судже в разрушенном состоянии. Он отметил в своем Telegram-канале, что здание будет напоминать будущим поколениям о днях оккупации города.

«Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации. Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагов объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант — возможно, уже ставшую легендарной «Пятерочку», — написал он.

Глава региона также рассказал, что 15 марта прошла первая встреча по теме стратегии восстановления освобожденных от ВСУ территорий. Обсуждались Суджа и Суджанский район. К 1 июля будут определены ключевые параметры плана. В работе примут участие депутаты, главы сельсоветов, бизнесмены, активисты и общественники.

Необходимо решить множество вопросов. Например, определить количество территорий, которые включат в программу. Важно также понимать, сколько жителей вернутся в свои дома после их восстановления, какие объекты инфраструктуры нужно отремонтировать в первую очередь и в строительстве каких предприятий есть нужда.

Первостепенная задача — разминирование территории. Специалисты уже занимаются этим.

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