Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

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Белорусский лидер уделял много времени неформальному общению с российским коллегой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в Минск после официального визита в Москву и переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого», который является близким к президентской пресс-службе источником.

Переговоры Лукашенко и Путина прошли 13 марта в формате один на один. На следующий день белорусский лидер присутствовал на пленарном заседании Совета Федерации. Кроме того, в ходе визита в Москву Лукашенко посвятил много времени неформальному общению с Владимиром Путиным. Об этом рассказала пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Что касается неформальных встреч, одна из них состоялась между президентом России и Белоруссии, а также главой Таджикистана Эмомали Рахмоном и Азербайджана Ильхамом Алиевым. Лидеры связались по телефону и обсудили актуальные темы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на белорусско-украинской границе есть «окна» для обмена пленными. Белорусский лидер подчеркнул, что заминированная территория не препятствует этому.