В Германии медбрат убил 9 человек ради «легких смен»

В Германии медбрата обвинили в убийстве девяти человек

Фото: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

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По данным следствия, 44-летний подозреваемый вводил жертвам огромные дозы обезболивающих или седативных средств.

В Германии медбрата обвинили в убийстве девяти человек и покушении на убийство еще 34 пациентов, сообщила газета Aachener Zeitung. Утверждается, что он совершил все преступления в период с декабря 2023 года по май 2024 года.

По данным следствия, 44-летний подозреваемый вводил своим жертвам огромные дозы обезболивающих или седативных препаратов. Некоторые выжившие до сих пор борются с последствиям передозировки.

Уточняется, что мужчину арестовали еще прошлым летом — обвинили в 11 попытках убийства. Однако в ходе расследования стало известно, что жертв больше.

Как полагает прокуратура, мотив был низменным — медбрат хотел «спокойных ночных смен и не желал особо возиться с пациентами». Среди жертв были пациенты, которые готовились к выписке. Имеются также данные о том, что нескольких пациентов убить с первого раза не удалось, но медрабтник продолжил попытки.

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