Макрон рассказал, в каких городах Украины Запад может разместить своих военных
Макрон: Западные военные могут быть размещены в Одессе, Львове и Киеве
Фото: www.globallookpress.com/Lionel Guericolas
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Французский лидер подчеркнул, что для этого шага Европе не требуется согласие российской стороны.
Запад может разместить своих военных в Киеве, Львове и Одессе. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Le Parisien. Макрон подчеркнул, что для этого Европе не требуется согласие России.
«Если она (Украина. — Прим. Ред.) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России решать, соглашаться на это или нет», — сказал французский лидер.
Президент Франции добавил, что Евросоюз собирается отправить несколько тысяч миротворцев от лица одной страны. Заявленная цель войск Запада — реализация программ по подготовке военнослужащих и демонстраций.
Макрон отметил, что миротворческие силы Франции — это «долгосрочная поддержка» для киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Великобритании пройдет встреча союзников по вопросу отправки миротворцев на Украину. Премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что Лондон готовится «сыграть ведущую роль в этом деле». Кроме того, Европа планирует усилить обороноспособность Украины.