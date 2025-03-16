Фото: Reuters/David Gonzales

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До конца сезона всего 15 игр. Успеет ли российский форвард побить вечный рекорд?

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс». Форвард столичного клуба сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до семи голов.

«Вашингтон» в ночь на воскресенье провел выездную игру с «Сан-Хосе» и победил со счетом 5:1.

Россиянин, который занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, увеличил общее количество своих голов в чемпионатах до 887. Чтобы побить рекорд Гретцки, в активе которого 894 гола, Овечкину нужно поразить ворота соперников еще восемь раз.

Эксперты НХЛ прогнозируют, что Александр Овечкин может превзойти достижение канадца, которое долгое время называли вечным рекордом, уже в апреле. Аналитики лиги считают, что исторический момент может произойти 14 апреля в домашней игре с «Коламбус Блю Джекетс».

Примечательно, что свою первую шайбу в НХЛ Овечкин забросил в 2005 году в ворота «Коламбуса». Недавно россиянин подарил бывшему голкиперу «Блю Джекетс» Паскалю Леклеру свитер со своим автографом и надписью: «Ты был первым номером». Голкипер рассказал, что помнит этот эпизод, а также в шутку отметил, что именно с него началась погоня Овечкина за Гретцки.

До конца нынешней «регулярки» НХЛ осталось 15 матчей. В следующей игре «Вашингтон» примет на своем льду «Детройт Ред Уингз». Встреча пройдет 19 марта и начнется в 2:00 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США резко выросли цены билетов на матчи «Вашингтона». Зрители ждут, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки, стоимость билетов может стать рекордной и дойти до 800 долларов.