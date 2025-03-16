«Я не ожидала»: Виктория Дайнеко выходит замуж

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Возлюбленный певицы сделал ей предложение во время футбольного матча.

Певица Виктория Дайнеко выходит замуж. Возлюбленный сделал ей предложение во время футбольного матча «Локомотив» — «Динамо». Радостным событием артистка поделилась в личном блоге.

Жених певицы — болельщик «Локомотива», поэтому хотел сделать предложение на футбольном матче. На большом экране стадиона появилось изображение возлюбленных, а над ним — заветная надпись «Выходи за меня». Трогательный момент сопровождала песня Дайнеко.

«Я не ожидала», — сказала Виктория.

Артистка действительно не могла ожидать предложения руки и сердца, ведь не так давно рассказывала, что ее молодой человек не готов к браку.

Виктория не раскрывает детали своей личной жизни. Неизвестно, как зовут ее возлюбленного. Он далек от мира шоу-бизнеса, по данным СМИ, он по образованию геолог нефтегазовой промышленности. Сообщалось, что познакомилась пара в социальных сетях, причем инициатором знакомства выступила Дайнеко.

«Мы с моим молодым человеком везде ходим на мероприятия. Он не разрешает рассказывать, как его зовут. Интернет прозвал его Романом. Мы даже смеялись на одной дорожке — одна ведущая всю дорогу обращалась к нему как к Роману», — рассказывала певица в интервью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дайнеко обнародовала имя дочери спустя девять лет после ее рождения.