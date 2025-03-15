Пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы

Фото, видео: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru

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Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

В центре Москвы на Кожевнической улице водитель BMW вылетел на остановку общественного транспорта, где находились пешеходы. По предварительным данным столичной прокуратуры, мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его отправили на медосвидетельствование.

По данным 5-tv.ru, в результате ДТП пострадали шесть человек. Пятеро из них — пешеходы, в числе которых двое несовершеннолетних. Кроме того, очевидица инцидента рассказала, что все произошло внезапно.

«Мы шли по тротуару, в какой-то момент слышала шум, повернулась, увидела, как машина сносит людей рядом со мной, нескольких человек перевернуло», — описала подробности инцидента девушка в беседе с 5-tv.ru.

На месте происшествия работают экстренные службы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Новгородской области произошло ДТП с участием 11 легковых и грузовых машин.