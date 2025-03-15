«Память в шарфике»: как выглядит могила Ширвиндта спустя год после его смерти

Сын Ширвиндта показал могилу артиста спустя год после его смерти

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; Instagram*/shirvindt; 5-tv.ru

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Народный артист РСФСР умер от сердечной недостаточности 15 марта 2024 года в 89 лет.

Исполнился ровно год со дня смерти президента Театра Сатиры Александра Ширвиндта. Помянуть народного артиста РСФСР пришла его вдова Наталья, сын Михаил и другие родственники.

«Сегодня день памяти отца. И, видите, память в цветах. Память в шарфике „Торпедо“. Память в сырках „Дружба“. И память в сегодняшнем спектакле в Театре Сатиры», — рассказал наследник артиста в личном блоге, опубликовав видео могилы родителя.

На кадрах видно, что за могилой ухаживают. Она усеяна цветами, а между букетами горит зажженная свечка. В объектив камеры также попала супруга Ширвиндта — она сидела у могилы на складном стульчике и грустно смотрела на фото любимого.

«Мы с мамой пришли на кладбище, а потом поедем на последний спектакль в честь моего папы», — поделился планами Михаил.

Александр Ширвиндт умер от сердечной недостаточности 15 марта 2024 года в 89 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Ширвиндта поддержал создание дипфейка его отца.

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