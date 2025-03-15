«Нужда портит характер»: сколько денег нужно Родиону Газманову для счастья

Родиону Газманову для счастья нужно столько денег, сколько необходимо сейчас

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Артист поделился своим мнением о богатстве и бедности.

Певцу Родиону Газманову для счастья не нужно слишком много денег. Достаточно будет того, сколько ему нужно именно в данный момент жизни. Об этом он рассказал в интервью продюсеру Марине Митрофановой.

«Я думаю, что для полного счастья нужно столько денег, сколько тебе нужно в данный момент», — сказал сын народного артиста РФ Олега Газманова.

По его мнению, слишком большое количество денег привлекает большое внимание со стороны других. В то же время, слишком маленькое количество финансов также не принесет ничего хорошего.

«Лишняя нужда, как правило, портит характер», — добавил Родион Газманов.

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