Пассажирский поезд снес фуру в Ярославской области

Фото: 5-tv.ru

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По меньшей мере пострадали семь человек.

Пассажирский поезд и фура столкнулись на железнодорожном переезде в Тутаевском районе Ярославской области.

По информации 5-tv.ru, в момент столкновения в поезде находились 47 человек. По данным УМВД РФ по Ярославской области, в результате ДТП пострадали семь человек.

На месте инцидента работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.

Пассажирский поезд и фура столкнулись в Ярославской области. Фото: 5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 11 легковых и грузовых машин стали участниками ДТП в Новгородской области.