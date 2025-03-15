Пассажирский поезд снес фуру в Ярославской области
Фото: 5-tv.ru
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По меньшей мере пострадали семь человек.
Пассажирский поезд и фура столкнулись на железнодорожном переезде в Тутаевском районе Ярославской области.
По информации 5-tv.ru, в момент столкновения в поезде находились 47 человек. По данным УМВД РФ по Ярославской области, в результате ДТП пострадали семь человек.
На месте инцидента работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 11 легковых и грузовых машин стали участниками ДТП в Новгородской области.